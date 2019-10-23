Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего украинца

Варшава, 23 октября. Владелица польской фирмы по производству гробов выбросила на улицу умирающего выходца с Украины.

По данным телеканала TCH, выходец с Западной Украины работал на предприятии по изготовлению гробов в окрестностях польского города Новый Томышль. В ходе смены 36-летний мужчина почувствовал себя плохо, но владелица предприятия запретила другим сотрудникам вызывать скорую и отправила их по домам. На следующий день тело мужчины нашли в 125 километрах от этого предприятия.

Против хозяйки фирмы выдвинуты обвинения в том, что она не оказала помощь своему работнику.

Федеральное агентство новостей уже сообщало о том, что украинские трудовые мигранты регулярно сталкиваются в Польше с нарушениями прав, дискриминацией и насилием.

Одним из последних случаев стало избиение украинского актера Юрия Чеботарева, который подрабатывал в польской пиццерии. Отказавшись выплатить ему заработанные деньги, хозяин заведения избил «заробитчанина», сломав тому нос. Прибывшая на место полиция ограничилась лишь тем, что вызвала скорую.

«Уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали», — рассказал актер.

Выходцев с Украины братьев Саенко избили охранники ночного клуба просто за то, что те говорили на украинском языке. Один из пострадавших провел в коме около трех недель, после чего у него полностью парализована левая сторона тела.

Ежегодно за «длинным евро» в Польшу отправляются не менее девяти миллионов украинцев и их число продолжает расти. Как правило, «заробитчан» ожидает низкооплачиваемая по польским меркам работа, не требующая высокой квалификации. Тем не менее даже такие зарплаты на Украине считаются престижными. В Польше относятся к украинцам как к дешевой рабочей силе, а в обществе постепенно растет недовольство — новоявленных «европейцев» рассматривают как конкурентов, отбирающих рабочие места у коренного населения страны.

Ранее RT сообщил, что Киев не считает массовый отток населения на заработки в другие страны катастрофой.