США заверили, что не добиваются свержения Асада в Сирии

Вашингтон, 23 октября. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США не добиваются свержения президента САР Башара Асада, но не намерены вести с ним переговоры.

По словам Джеффри, Вашингтон, несмотря на занимаемую жесткую позицию в отношении легитимного правительства Сирийской Арабской Республики, не вынашивает планов о его свержении.

«Поскольку я участвовал в ходе своей карьеры в одной или двух авантюрах по смене режима, могу сказать, что в этом случае речь идет о другом. Наша идея не сводится к тому, чтобы свергнуть Асада», — заявил дипломат.

Джеффри подчеркнул, что США не планируют вести переговоры с официальным Дамаском.

«Наша позиция заключается в том, что мы не ведем переговоры с Асадом. Тем не менее, Асад является частью переговоров под эгидой ООН, которые мы поддерживаем в рамках резолюции 2254», — отметил он.

США, несмотря на намерение вывести большую часть своего воинского контингента с территории Сирии и отказ в поддержке курдских вооруженных формирований в противостоянии с армией Турции, продолжают отстаивать свои интересы, связанные с незаконной разработкой сирийских нефтяных месторождений.

Террористические группировки, состоящие из курдов и боевиков ИГ1 (запрещена в РФ) в ходе войны в Сирии захватили крупные нефтяные месторождения в провинции Дейр эз-Зор, где по-прежнему занимаются нелегальной и варварской добычей полезных ископаемых, фактически воруя их у населения Сирийской Арабской Республики.

Несмотря на то, что Сирия находится под санкциями США, Вашингтон сам же их нарушает, поскольку в добыче нефти на сирийской территории принимают участие американские специалисты.

В 2018 году был вскрыт маршрут перевозки украденной нефти через сирийско-иракскую границу. Колонна автоцистерн, прохождение которой неоднократно фиксировалось, проследовала от Аль-Омара до военной базы США в окрестностях населенного пункта Аш-Шаддади.

Доходы от продажи и перепродажи сирийской нефти получали как Соединенные Штаты, так и курдские террористы, а также бандформирования ИГ (запрещена в РФ), якобы утратившие контроль над месторождениями.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что американский сенатор Ричард Блюменталь заявил об утрате президентом США Дональдом Трампом контроля за ситуацией в сирийском регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.