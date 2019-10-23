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И.о. посла США объяснил Конгрессу причину заморозки военной помощи Украине

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И.о. посла США объяснил Конгрессу причину заморозки военной помощи Украине

Вашингтон, 23 октября. США задерживали разморозку военной помощи Украине по внутриполитическим причинам, заявил и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор в ходе выступления в Конгрессе. 

Дипломат во вторник дал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает Washington Post, Тейлор заявил, что в конце августа его «стало беспокоить», что отношения США с Украиной «были в корне подорваны непостоянно действующими, неформальными каналами проведения политики США и задержкой необходимой помощи в сфере безопасности по внутриполитическим причинам».

Напомним, политические оппоненты Трампа ранее заявили, что во время телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скандал в США и стала поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

И.о. посла США объяснил Конгрессу причину заморозки военной помощи Украине

Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».

В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по «украинскому делу». Показания в Конгрессе ранее дали экс-спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд. Все интервью проводятся в закрытом режиме.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила журналистам, что Трамп «не сделал ничего плохого». По ее словам, все обвинения в адрес главы Белого дома — «это скоординированная кампания клеветы» и в разговоре с Зеленским «не было никакого quid pro quo».

Незадолго до этого и.о. руководителя администрации Трампа Мик Малвейни объяснил, что США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, передавала «Газета.ру».

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Источник: Washington Post
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