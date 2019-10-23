В Госдепе рассказали о договоренностях США и Турции не воевать с друг другом в Сирии

Вашингтон, 23 октября. Вашингтон и Анкара условились не вести боевые действия друг против друга в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Джеффри во вторник выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. В частности, он прокомментировал нахождение турецких войск на территории Сирии, где проводится операция «Источник мира», направленная против курдских террористов. Ране американские войска покинули данную территорию.

Демократ Бен Кардин поинтересовался, каковы возможные сценарии развития ситуации на северо-востоке Сирии и перспективы начала войсками Турции боевых действий против военнослужащих США в случае сохранения последних в этом районе.

«Они бы не вступали в боевые столкновения с американскими войсками. Прежде всего было понимание, что ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия независимо от происходящего», — заявил спецпредставитель США.

Операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — якобы «оппозиционных» «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

В начале октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке САР. Позднее Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от ИГ.

Отметим, ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором не исключил возможность проведения военной операции против Турции, сославшись на позицию американского президента Дональда Трампа, передавала «Газета.ру». Однако позднее Эспер исключил возможность военного конфликта между США и Турцией из-за сирийских курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.