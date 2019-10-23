Асад высказался против захвата курдскими боевиками любых территорий Сирии

Дамаск, 23 октября. Президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Дамаск выступает категорически против любого посягательства курдов на свои территории. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации на севере Сирии виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.

«Президент Асад подтвердил, что Дамаск абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом, а те, кто преследовал сепаратистские цели, несут ответственность за нынешнюю ситуацию (на севере Сирии — прим. ФАН.)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, Асад согласился с необходимостью возвращения беженцев назад в Сирию. Он отметил, что Сирия продолжит борьбу с терроризмом на своей территории, а также незаконной оккупацией.

Как сообщалось ранее, Путин имел телефонный разговор с Асадом, в котором два лидера обсудили подписанный Россией и Турцией меморандум. Согласно ему, курдские террористы должны в течение 150 часов отвести свои силы на тридцать километров вглубь Сирии, после чего российские и турецкие силы приступят к патрулированию зоны.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая проводится против вооруженных курдских формирований, под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 занявших территории в восточной части Сирии. Курдские террористы также оказывают давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

1 Организация запрещена на территории РФ.