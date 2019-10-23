Пентагон признал бегство ста боевиков из сирийских тюрем с начала военной операции Турции

Вашингтон, 23 октября. Министр обороны США Марк Эспер признал факт бегства ста боевиков ИГ1 (запрещена в РФ) из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции против курдских террористов.

Об этом глава Пентагона сообщил, комментируя обвинения в адрес Вашингтона о выводе американских войск с территории Сирии. По словам Эспера, в контролируемых курдскими боевиками тюрьмах в районе сирийско-турецкой границы находились около 11 тысяч террористов ИГ (запрещена в РФ). Министр заявил, что несмотря на опасения об их освобождении, большая часть заключенных по-прежнему содержится под стражей.

«У нас есть данные, что сбежали немногим более 100 террористов», — рассказал Эспер.

Он добавил, что курдские вооруженные отряды так называемых «Сирийских демократических сил» продолжают охранять тюрьмы, находящиеся на подконтрольных им территориях.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия располагает сведениями о бегстве около 500 боевиков ИГ (запрещена в РФ). Он отметил, что это произошло в тот момент, когда часть охраны была снята для усиления курдских вооруженных формирований.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью является зачистка приграничных территорий от курдских террористов, захвативших этот район в ходе войны под предлогом борьбы с силами ИГ (запрещена в РФ). Установив контроль над регионом, курды, пользовавшиеся покровительством США, начали устанавливать свои порядки, терроризируя коренное арабо-суннитское население.

Практически одновременно с началом турецкой операции США заявили о выводе своих войск с территории Сирии и ликвидации военных баз, расположенных в приграничных с Турцией районах, оставив поддерживаемых ими ранее курдов один на один с турецкими войсками.

Позже Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сохранения части контингента для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от ИГ (запрещена в РФ).

Как пишет «Газета.ру», накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция намерена прекратить операцию «Источник мира», а дальнейшая ситуация будет зависеть от выполнения курдскими вооруженными формированиями договоренности об отводе их сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.