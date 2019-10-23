Белый дом ответил на очередные обвинения Трампа после беседы с Зеленским

Вашингтон, 23 октября. Президент США Дональд Трамп не требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского «услугу за услугу» и не сделал «ничего плохого», заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Газета Washington Post во вторник опубликовала текст выступления и. о. посла США на Украине Билла Тейлора перед Конгрессом. В своей речи дипломат заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, было условием для встречи Трампа с Зеленским.

Гришэм заявила журналистам, что Трамп «не сделал ничего плохого». По ее словам, все обвинения в адрес главы Белого дома — «это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции».

«Не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)», — подчеркивается в заявлении Гришэм, которая обратила внимание также на то, что деньги и время американских налогоплательщиков тратятся на такую «чушь».

Напомним, политические оппоненты Трампа ранее заявили, что во время телефонных переговоров с главой Украины тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скандал в США: демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа.

Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».

Во вторник, как сообщала «Газета.ру», Трамп сравнил процедуру импичмента с линчеванием. По его мнению, демократы непременно проведут процедуру импичмента без должного расследования, если вдруг один из них станет во главе страны. Он также сообщил, что 94% американцев хотят его победы в президентских выборах в 2020 году.