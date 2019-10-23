Эрдоган обвинил США в неполном выполнении обещаний по Сирии

Сочи, 23 октября. Власти США не до конца выполнили свои обещания по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара будет вынуждена отреагировать, чтобы не допустить усиления террористов.

Эрдоган указал, что на данный момент Вашингтон выполнил не все договоренности по приостановке турецкой операции «Источник мира».

«Данные [США] обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов», — заявил Эрдоган.

Данный комментарий стал первой реакцией турецких властей по истечению соглашения между Турцией и США о приостановке операции в Сирии на 120 часов.

Напомним, что 17 октября США и Турция подписали соглашение, согласно которому военная операция «Источник мира» на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов. За это время вооруженные курдские формирования должны покинуть 30-километровую пограничную зону безопасности на пограничной территории.

Курдские боевики заявили о своей готовности покинуть приграничную территорию, как только Турция даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Основная цель — создание свободной зоны на границе двух стран от вооруженных курдских формирований, занявших территорию якобы для зачистки террористов ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). В результате курды принимали боевиков в свои ряды и угнетали местных жителей, в том числе и суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.