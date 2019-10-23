МИД РФ призвал США в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертывание РСМД

Нью-Йорк, 23 октября. Зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия готова в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

По словам Белоусова, Москва не будет развертывать РСМД до тех пор, пока в других странах не появятся соответствующие ракеты американского производства. Об этом он заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Зампостпред напомнил о роли Вашингтона в разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«США развалили договор для того, чтобы дать зеленый свет бесконтрольному наращиванию своего ядерного потенциала», — сказал он.

Белоусов отметил, что Россия стремится не допустить новых ракетных кризисов, поэтому готова предпринимать необходимые меры для сдерживания гонки вооружений.

«Мы в одностороннем порядке объявили и будет осуществлять мораторий на развертывание РСМД наземного базирования до тех пор, пока в соответствующих регионах не начнут появляться ракетные вооружения американского производства», — сообщил зампостпред.

Он обратился с призывом к Вашингтону и его союзникам предпринять аналогичные встречные шаги. Белоусов выказал обеспокоенность по поводу неясной позиции США в отношении Договора о сокращении наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году.

«Продление этого соглашения стало бы разумным шагом, который позволит не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности», — отметил дипломат.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что США сочли «не заслуживающим внимания» предложение России о введении моратория на размещение РСМД.

В начале 2019 года Вашингтон заявил о готовности в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, обвинив Россию в якобы его нарушении. 2 августа действие договора было остановлено.

Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения со стороны США остаются голословными, а Россия неукоснительно соблюдала условия договора. По мнению экспертов, Вашингтон, обвиняя РФ, пытается развязать себе руки для наращивания собственных вооружений в виду растущей военной мощи России и Китая.