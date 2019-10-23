В администрации Эрдогана указали на независимость соглашений Турции с США и РФ по Сирии

Анкара, 23 октября. Договоренности, достигнутые Турцией и Россией в Сочи, не зависят от соглашений Анкары и Вашингтона о приостановке турецкой операции «Источник мира», направленной против курдских террористов в Сирии. Об этом заявил глава пресс-службы администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Сегодняшнее соглашение с Россией не зависит от нашего договора с США, согласно которому террористы Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» должны покинуть зону безопасности», — написал Алтун в своем микроблоге в Twitter.

При этом он добавил, что достигнутое в Сочи соглашение «знаменует начало новой эры» в двусторонних отношениях России и Турции.

Анкара 9 октября начала контртеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. Операция направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

17 октября Эрдоган согласился на приостановку наступления после длительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который специально прилетел в Анкару, чтобы остановить контртеррористическую операцию, передавала «Газета.ру». Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские бандформирования покинули район пограничной зоны безопасности. Срок договоренностей с США истек вечером во вторник.

Во вторник в Сочи состоялись российско-турецкие переговоры в Сочи, по итогам которых президенты РФ и Турции приняли меморандум о взаимопонимании между странами. Владимир Путин подчеркнул, что этот документ позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.

Документ включает себя десять пунктов. Согласно одному из них, с 23 октября на сирийскую сторону границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских бандформирований и их вооружения. Вывод боевиков должен завершиться в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.