США сочли «не заслуживающим внимания» предложение РФ о моратории на размещение ракет

Вашингтон, 23 октября. Постпред США Роберт Вуд заявил, что предложение РФ о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «не заслуживает внимания».

Такое заявление Вуд сделал на конференции по разоружению. Ранее президент России Владимир Путин направил в ряд государств, а также в различные международные организации послание с предложением ограничить развертывание ракет средней и меньшей дальности.

«У нас там нет РСМД, у России — несколько дивизионов. Зачем нам соглашаться на закрепление их дивизионов там, где нет наших? Поэтому предложение абсолютно не заслуживает внимания», — приводит РИА Новости слова постпреда США.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер назвал «бессмысленным» и «не заслуживающим доверия» предложение Москвы о введении такого моратория.

Договор между РФ и США, запрещавший развертывание ракет средней и меньшей дальности, действовал до 2 августа текущего года. Ранее Вашингтон заявил о намерении выйти из него в одностороннем порядке, обвинив Россию в якобы его нарушении.

Москва неоднократно отвергала все обвинения, заявляя, что в полной мере выполняет все условия ДРСМД. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у РФ есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения ими договора. Министр подчеркнул, что все обвинения американской стороны в адрес России остаются голословными.

Как пишет «Газета.ру», министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что настоящая причина выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности состоит в стремлении Вашингтона сдерживать Россию и Китай, увеличивающие свою военную мощь.