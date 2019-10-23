Клинцевич высоко оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по ситуации на севере Сирии

Москва, 23 октября. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ходе переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана были достигнуты судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе.

Президент России ранее отметил, что Турция следует российскому подходу – сохраняет территориальную целостность Сирии и поддерживает освобождение САР от незаконного иностранного присутствия.

«Результаты переговоров Президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана превзошли все ожидания. Стороны не только подтвердили свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Сирии с сохранением территориальной целостности страны. Выработаны предельно конкретные механизмы решения этой проблемы, чего раньше не было. Можно констатировать, что Россия и Турция вступили в принципиально новый этап своего сотрудничества в Сирии, заявив если не о тождестве, то о максимальном учете интересов друг другу, и, прежде всего, интересов самой Сирии», — заявил Клинцевич.

Согласно подписанному меморандуму, все подразделения курдских террористов должны быть выведены из десятикилометровой зоны вдоль турецкой границы, заявил ранее Эрдоган. Затем к западу и востоку от этой зоны начнется патрулирование силами российских и турецких военных.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая проводится против вооруженных курдских формирований, под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 занявших территории в восточной части Сирии. Курдские террористы также оказывают давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

В ходе операции турецкие власти создали буферную зону вдоль границы двух государств, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.