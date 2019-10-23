Восстановление контроля Дамаска над границей с Турцией решит проблему с курдами-боевиками

Сочи, 23 октября. Решение курдского вопроса в Сирии невозможно без восстановления контроля Дамаска над границей с Турцией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что решение проблемы, связанной с курдами, «невозможно без восстановления контроля Сирийской Арабской Республики и законного правительства Сирии над всей протяженностью границы». По словам министра, во вторник в Сочи «в этом направлении сделан важный очень и качественный шаг».

Глава МИД РФ добавил, что принятый главами РФ и Турции меморандум также закрепляет территориальную целостность и суверенитет Сирии, препятствует реализации сепаратистских планов в отношении ее территории.

Как сообщалось ранее, по итогам многочасовых переговоров Путин и Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией. Путин подчеркнул, что этот документ позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.

❗ С.В.Лавров и его турецкий коллега М.Чавушоглу озвучили текст принятого по итогам переговоров глав государств Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. ???? Текст Меморандума: https://t.co/09Gql2IINQ #Лавров #Путин #Россия #Турция #Сочи pic.twitter.com/jprbqGWt02 — МИД России ???????? (@MID_RF) October 22, 2019

В первую очередь, в документе закреплено, что Москва и Анкара остаются привержены «сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции». Страны также подтвердили решимость «бороться с терроризмом во всех его формах» в Сирии.

По итогам турецко-российских переговоров в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция Турции «Источник мира», направленная против курдских террористов, прекращается. Он уточнил, что сроки окончания будут зависеть от выполнения договоренностей по отводу курдских бандформирований и их вооружения.

Напомним, в 22.00 истек 120-часовой срок приостановки турецкой военной операции «Источник мира». Эрдоган согласился на приостановку наступления после длительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который специально прилетел в Анкару 17 октября, чтобы остановить контртеррористическую операцию.