Силуанов сообщил о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Москва, 23 октября. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5,4%.

Об этом Силуанов рассказал в эфире Первого канала. По его словам, бюджет формируется таким образом, чтобы инфляция не «съедала» заработную плату, пенсии и сбережения россиян.

«Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 5,4%, а рост инфляции по прогнозам мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов», — отметил он.

По словам вице-премьера, зарплаты работников бюджетной сферы существенно выросли за последние шесть лет.

«Сегодня врач получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней зарплате. Такие пропорции заложены в бюджете», — сказал Силуанов.

Депутаты Госдумы рассмотрят проект бюджета в первом чтении 23 октября.

В соответствии с «майскими» указами Владимира Путина от 2012 года, в течение шести лет заработные платы учителей, соцработников, фельдшеров и медсестер должны были быть увеличены до уровня средних зарплат по региону, а заработные платы враче, вузовских преподавателей и научных работников — до 200 процентов. В текущем году в своем послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.

В сентябре стало известно, что бюджетникам, не попавшим под действие «майского» указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% с октября следующего года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что с октября нынешнего года заработные платы около двух миллионов работников федеральных госучреждений будут проиндексированы на 4,3%.