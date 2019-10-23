Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Взрыв гранаты произошел в центре Киева, есть жертвы

40
0 Оставить комментарий

Взрыв гранаты произошел в центре Киева, есть жертвы

Киев, 23 октября. Два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва гранаты в центре Киева.

По данным украинского сайта «Страна.ua», взрыв прогремел возле одного из баров в Киеве.

«В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения», — сообщает издание.

Очевидцы рассказали, что один из погибших недавно вернулся из зоны гражданской войны в Донбассе. По предварительным данным, с собой у него была боевая граната, которая могла взорваться из-за неосторожного обращения.

Оперативные службы работают на месте происшествия, официальных сообщений от правоохранителей пока не поступало.

Ранее «Газета.ру» сообщила о гибели двоих человек из-за взрыва двух гранат в украинском Ивано-Франковске. Один из погибших также являлся участником братоубийственного конфликта на востоке Украины.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров