Взрыв гранаты произошел в центре Киева, есть жертвы

Киев, 23 октября. Два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва гранаты в центре Киева.

По данным украинского сайта «Страна.ua», взрыв прогремел возле одного из баров в Киеве.

«В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения», — сообщает издание.

Очевидцы рассказали, что один из погибших недавно вернулся из зоны гражданской войны в Донбассе. По предварительным данным, с собой у него была боевая граната, которая могла взорваться из-за неосторожного обращения.

Оперативные службы работают на месте происшествия, официальных сообщений от правоохранителей пока не поступало.

Ранее «Газета.ру» сообщила о гибели двоих человек из-за взрыва двух гранат в украинском Ивано-Франковске. Один из погибших также являлся участником братоубийственного конфликта на востоке Украины.