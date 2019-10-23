Эрдоган рассказал о скором отходе курдских террористов от границы с Турцией

Сочи, 23 октября. Курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Эрдоган объявил, что курды начнут отход со своих позиций уже с завтрашнего дня. На освобожденные от террористов территории вернутся около одного миллиона сирийских граждан.

Кроме того, Эрдоган подтвердил достигнутые договоренности о совместном патрулировании с Россией.

«Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации», — цитирует президента Турции газета «Известия».

Турецкий президент добавил, что выполнение договоренностей начнется уже со среды. Россия и Турция приложат все усилия, чтобы достичь политического урегулирования в Сирии, отметил Эрдоган. Лидер Турции подчеркнул, что благодаря достигнутому с Россией соглашению, сепаратистских настроений на территории Сирии допущено не будет.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. Основной целью операции под названием «Источник мира» является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать так называемым защитным поясом для турецкой границы.

На прошедшей неделе вице-президент США Майкл Пенс и президент Эрдоган заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Турецкий лидер сообщил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если американские власти нарушат обещание касательно отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.