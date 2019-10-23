Возвращением задержанных в Сирии террористов может заняться специальная структура

Сочи, 23 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключает, что для возвращения на родину заключенных террористов с северо-востока Сирии будет создана специальная структура.

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи Шойгу отметил, что в урегулировании сирийского конфликта возникает масса правовых вопросов, которые не регулируются международным правом.

«Здесь, конечно, надо будет либо создавать отдельные органы, либо этим вплотную будут заниматься структуры Организации Объединенных Наций», — заявил глава Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, на северо-востоке Сирии находится семь мест заключения, в которых содержатся сторонники террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), а также не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов. Охраняют эти объекты поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF).

Шойгу напомнил, что за два дня, когда курдские боевики отказались охранять часть лагерей, побег совершили порядка 500 террористов и перемещенных лиц.

«Здесь возникнет вопрос возвращения их в свои страны. Он намного сложнее, чем кажется, и он выходит далеко за рамки простого заявления в Twitter: «Приезжайте и забирайте», — заявил министр.

Главный вопрос, который предстоит решить: в каком статусе они будут возвращаться в свои страны. Кроме того, на данный момент нет ясности, кто будет заниматься сбором доказательств причастности этих людей к террористическим организациям.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ, передавал RT.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали SDF, может находится до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. Террористы воспользовались шансом, совершив побег.

17 октября турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции. На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять боевиков ИГ, которые прибыли из их государств. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Трамп отметил, что это «хорошая новость», но уточнил, что возвращение боевиков на родину в Европу должно быть осуществлено после того, как США «схватят их».

1 Организация запрещена на территории РФ.