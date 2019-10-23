Полиция дала ориентировку на подозреваемых после перестрелки под Ростовом

Ростов-на-Дону, 23 октября. Три человека, подозреваемые в убийстве жителей хутора Камышевка Ростовской области, объявлены в розыск.

Полиция разослала ориентировку подозреваемых в убийстве двух человек в Ростовской области, сообщает телеканал «360». По данным следствия, они могут быть причастны к перестрелке между двумя фермерскими семьями, не поделившими земли для выпаса скота.

Напомним, днем во вторник в десяти километрах от хутора Камышевка были обнаружены трупы двух мужчин с огнестрельными ранениями. В совершении преступления подозреваются Рамзан Малхази и Гиоргий Дакившили, которые могли скрыться с места происшествия на автомобиле 95 региона. Полиция предупреждает, что они могут быть вооружены.

К месту перестрелки прибыли подразделения ОМОН, а также руководство области. В результате конфликта погибли пять человек, еще двое получили ранения. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «убийство».