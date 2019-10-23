РФ и Турция обозначили твердую приверженность Астанинскому формату, заявил Лавров

Сочи, 23 октября. Власти России и Турции вызвали твердую приверженность Астанинскому формату, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать деятельность конституционного комитета.

«Твердая приверженность астанинскому формату, политическому урегулированию и в этих целях мы будем активно поддерживать конституционный комитет, который начинает свою деятельность со следующей недели и создание которого стало возможным благодаря активной совместной деятельности России, Турции и Ирана», — заявил Лавров.

Ранее Лавров выступал с заявлением, в котором отметил, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Сирией и Турцией для нормализации обстановки на границе между странами.

В этот вторник в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились около шести часов; они завершились подписанием меморандума, в котором оба лидера подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения. Согласно ему, в районе турецкой операции в Сирии «Источник мира» будет сохранен статус-кво; за его пределами начнут работу российско-сирийские патрули, пишет «Газета.ру».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. Основной целью операции под названием «Источник мира» является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать так называемым защитным поясом для турецкой границы.

На прошедшей неделе вице-президент США Майкл Пенс и президент Эрдоган заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Турецкий лидер сообщил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если американские власти нарушат обещание касательно отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.