Косачев оценил договоренности РФ и Турции по операции против курдов в Сирии

Москва, 23 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал договоренности РФ и Турции по операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на севере Сирии. По мнению сенатора, итогом переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стал триумф дипломатии и провал политики санкций.

«Но в любом случае ключевое — это именно триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций. Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу», — написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.

При этом сенатор подчеркнул, что судьбоносные решения были приняты именно в Сочи, «а не в странах, у которых больше ничего не осталось в арсенале, кроме санкций и ракетных ударов». По его словам, президенты РФ и Турции продемонстрировали, «что классическая дипломатия жива».

Косачев обратил внимание на то, что Россия за последние годы обрела признанную всеми странами «ключевую роль в мирном урегулировании в Сирии».

Во вторник Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи своего турецкого коллегу. Переговоры проходили как в узком составе, так и с участием членов делегаций двух стран. По итогам международных консультаций, продолжавшихся более пяти часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Документ включает себя десять пунктов. В первую очередь, Москва и Анкара подтвердили «приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии». Стороны также подчеркнули решимость «бороться с терроризмом во всех его формах» в Сирии.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

После встречи с Эрдоганом Путин провел телефонные переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Как сообщала «Газета.ру», стороны обсудили положения меморандума. Асад поддержали принятые турецкой и российской стороной решения, а также заявил о готовности сирийских пограничников к совместному патрулированию зоны близ территории военной операции.

Девятого октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов-террористов в северных районах Сирии. Операция направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). 17 октября турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции, передавали «Известия». Договоренности с США прекратили свое действие вечером во вторник.

1 Организация запрещена на территории РФ.