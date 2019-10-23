Коломойский пригрозил Порошенко новыми судебными исками

Киев, 23 октября. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко аккуратнее высказываться в его адрес. Кроме того, он порекомендовал ему готовиться к новым судебным процессам.

«Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес телеканала «1+1» и, желательно, Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его «героическое» прошлое за пять лет», — заявил бизнесмен изданию «Украинская правда».

Коломойский подчеркнул, что речь идет о роли Порошенко в приватизации предприятия «Винницаоблэнерго». Он рассказал, что в конце 2014 года подконтрольная Коломойскому компания попыталась принять участие в конкурсе на покупке у государства четверти пакета акций этого предприятия. Это вызвало рост их стоимости, что привело к недовольству Поршенко, который, по словам Коломойского, лично признался, что эти акции принадлежат ему.

Напомним, этой весной бизнесмен Коломойский вернулся на Украину после двухлетнего проживания в Швейцарии и Израиле. Украинский олигарх покинул страну летом 2017 года. Изначально он проживал на территории Швейцарии, после чего переехал в Израиль, откуда руководил своими бизнес-проектами, пишет «Газета.ру».

По словам Коломойского, он готов был вернуться на Украину сразу после инаугурации Владимира Зеленского, который стал победителем прошедших в апреле президентских выборов, но возвращение состоялось немного раньше озвученных сроков