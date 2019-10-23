Шойгу напомнил США об оставшихся минутах на выполнение обязательств по курдам в Сирии

Сочи, 23 октября. У Соединенных Штатов осталось полтора часа, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии относительно отвода курдских боевиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения», — заявил вечером во вторник Шойгу.

Напомним, в 22.00 истек 120-часовой срок приостановки турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена РФ). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на приостановку наступления после длительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который специально прилетел в Анкару, чтобы остановить контртеррористическую операцию.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу. По итогам многочасовых переговоров главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией. Путин подчеркнул, что этот документ позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.

Документ включает себя десять пунктов. В первую очередь, Москва и Анкара подтвердили «приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции». Страны также подтвердили решимость «бороться с терроризмом во всех его формах» в Сирии.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских бандформирований и их вооружения. Вывод боевиков должен завершиться в течение 150 часов.

По итогам турецко-российских переговоров в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция «Источник мира» прекращается. Он уточнил, что сроки окончания турецкой операции будут зависеть от выполнения договоренностей, в первую очередь, «по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений».

1 Организация запрещена на территории РФ.