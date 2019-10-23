Операция Турции «Источник мира» против курдских террористов в Сирии — Итоги на 23 октября

Безопасность границ Турции Главной целью операции «Источник мира» заявлялось создание на севере Сирии зоны безопасности, которая станет «защитным поясом» для турецкой границы. Зона безопасности, которую планировали создать турецкие силы, займет участок в 30 км глубиной — вплоть до трассы М4, пролегающей вдоль границы с Сирией. На текущий момент цель операции полностью выполнена. Армией Турции был создан коридор между городами Телль-Абъяд (провинция Ракка) и Рас-аль-Айн (провинция Хасака), глубиной до 30 км и шириной 120 км. На этой территории планируется расселение до 2 миллионов беженцев.

Предотвращено проникновение курдских террористов в Турцию Вторая цель операции Анкары — создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ). На текущий момент цель операции полностью выполнена. Курдские террористические группировки после продолжительных провокаций все же согласились выйти из 30-километровой зоны. Кроме того, курдские бандформирования покинут сирийские города Тель-Рифат и Манбидж, а также на 30 км отойдут к югу от турецких границ. Таким образом, террористы «Рабочей партии Курдистана» лишились доступа к сирийско-турецкой границе и возможности атаковать войска Турции на юго-востоке страны.

Меморандум РФ и Турции Перед оглашением условий меморандума, подписанного Россией и Турцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что они с Эрдоганом после кропотливых переговоров вышли на судьбоносные решения. Меморандум о взаимопонимании предполагает беспрецедентные меры, которые позволят установить мир на всей территории северо-востока Сирии. 23 октября в 12.00 на сирийскую сторону границы будет введена российская военная полиция и сирийские пограничники. Их задача — проконтролировать вывод курдских незаконных вооруженных формирований, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начнут совместное патрулирование. Таким образом, Россия сыграла ключевую роль в урегулировании ситуации во всем регионе, что было признано в том числе и западными СМИ.

Удар по курдам-террористам Первые дни операции «Источник мира» показали, что курдские радикальные группировки не способны отразить в полной мере удар регулярных войск Турции. В ходе ожесточенных боев курдские террористы потеряли несколько стратегически важных городов на турецкой границе – в частности, Телль-Абъяд и Рас-аль-Айн. Теперь места скопления террористов были локализованы, что не отменяет того факта, что радикалов YPG, РПК и ИГИЛ также предстоит уничтожить или разоружить. Любая террористическая деятельность формирований курдов незамедлительно приведет к продолжению антитеррористической операции.