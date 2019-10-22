Варнава обескуражила поклонников откровенными фотографиями

Москва, 22 октября. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обескуражила поклонников откровенной фотосессией. Актриса поделилась обнаженными фото с поклонниками в Instagram.

Варнава опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которых она позирует полностью обнаженной. Самые пикантные части тела звезда прикрыла руками и бедрами.

«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — шутливо подписала снимки Варнава.

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Некоторых из них возмутили обнаженные кадры. По их мнению, художественные фото в стиле ню — это не то, что следует открыто демонстрировать публике.

«Ну все... пошло — поехало… Интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом… А ведь были надежды, что обойдётся без крайностей, ведь умница… талант…», — пишет пользователь под ником liudmilafil3.

«Можно быть просто честной, зачем раздеваться», — возмутилась oleinlkovaevgenya777.

«Ужас!!! Нет, красиво, но не для общего обозрение. Я пойму, если бы оголялись люди, у которых пустые головы, чем-то надо привлекать внимание. Но Вы, Катюша, талантлива, красива… Аяяй!!!» — пристыдила Варнаву rusakova8515.

Актриса не стала отмалчиваться и ответила хейтерам в комментариях.

«Не беспокойтесь обо мне. У вас своя прекрасная жизнь, которой стоит уделять внимание, чтобы не скатиться в «голый» мир», — написала артистка.

Впрочем, большинство подписчиков Варнавы пришли от фотографий в восторг. Поклонники по достоинству оценили фигуру актрисы. Самыми распространенными комментариями стали: «красотка», «просто бомба», «огонь», «шикарная женщина», «богиня».

«Как всегда великолепна!!!» — оценила снимки alena.konov.gdr.

«Вы невероятно прекрасная, женственная и сама загадка», — отметила dorinochka.

«Красивая, изящная, нежная, страстная, тонкая, многогранная, с чувством юмора, неповторимая, Катя, Катенька, Катюша. Богиня радости для нас, меня», — пишет lol___love.

Отметились в комментариях и коллеги артистки.

«Ничего себе!!! Катюня, ты просто огонь!!! Но вот вопрос: это просто подарок нам всем или месть Костяну за номер про Военкомат?» — прокомментировал снимок Тимур Родригез.

«Ну это так разве можно??? Так взять и обезоружить? Нокаут самая красивая», — написала певица Полина Гагарина.