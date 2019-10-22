Принц Гарри пожаловался на сложные отношения с братом Уильямом

Лондон, 22 октября. Британский принц Гарри рассказал, что испытывает сложности в общении с принцем Уильямом, своим братом. Свое заявление принц сделал для документального фильма «Гарри и Меган: африканское путешествие». В нем Гарри прокомментировал слухи о взаимоотношениях двух герцогов.

Британские СМИ неоднократно сообщали, что в общении двух братьев существуют проблемы, вызванные появлением в королевской семье Меган Маркл. Гарри подтвердил, что его отношения с братом остаются непростыми, однако о вражде речи не идет.

Он объяснил, что королевская семья всегда находится под давлением, поэтому ссоры между родственниками случаются часто. Но братья остаются братьями, стараясь пережить плохие времена.

«Сейчас мы точно идем разными тропинками. Но я всегда буду рядом с ним, точно так же, как и он. Мы не видимся с ним так часто, как раньше, из-за нашей занятости. Я его очень люблю», — сказал принц Гарри.

Напомним, что после женитьбы на Меган Маркл принц Гарри стал стремительно лысеть. По мнению специалистов, все дело в нервном напряжении.

Как сообщает «Газета.ру», после свадьбы с 37-летней актрисой Меган Маркл принц Гарри стал стремительно терять волосы. По словам хирурга по пересадке волос Азима Шамалака, причина кроется в нервном напряжении, которое испытывает молодой принц. В последнее время он стал все чаще появляться на публике, но и уделять время семье, стараясь защитить ее от нападок репортеров. Специалист обратил внимание на то, что за год проплешины на голове Гарри увеличились в два раза.