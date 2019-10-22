Около 500 боевиков ИГ сбежали из тюрем курдских боевиков в Сирии, заявил Шойгу

Сочи, 22 октября. Порядка 500 террористов смогли сбежать из тюрем на севере Сирии за двое суток, когда курдские боевики сняли охрану, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ напомнил, что «был период более двух суток» в Сирии, когда часть охраны тюрем, где содержатся террористы группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) была снята. В результате часть заключенных, порядка пятисот, смогли бежать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ, передавал RT. Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Сами курдские боевики не воевали против террористов ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF), может находиться до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. Террористы содержатся в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах отдельно от своих родственников.

После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. Террористы воспользовались данной ситуацией для организации побега.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу. По итогам переговоров, которые продолжались более пяти часов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция Турции «прекращается». При этом он уточнил, что сроки окончания операции будут зависеть от договоренностей по отводу вооружений и курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.