Британский парламент отказался обсуждать соглашение о Brexit

Лондон, 22 октября. Британский парламент отказался поддержать программу правительства по ускоренному рассмотрению билля о Brexit, открыв тем самым путь к возможным досрочным выборам.

По итогам голосования, состоявшегося в этот вторник, 322 члена Палаты общин проголосовали против предложения, которое было внесено кабинетом министров. В его поддержку высказались 308 депутатов. Правительство собиралось рассмотреть билль за три дня, чтобы Великобритания смогла покинуть Евросоюз в установленный срок – до 31 октября. Однако большинство депутатов высказались против подобной спешки, что привело к поражению партии премьер-министра Бориса Джонсона в парламенте, пишет газета «Известия».

Как заявил ранее британский премьер-министр, отказ законодателей следовать предложенному графику рассмотрения законопроекта приведет к тому, что в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. По предварительным данным, они могут пройти уже до конца года. Сам Джонсон заявил, что приостанавливает рассмотрение законопроекта.

Напомним, что окончательный выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта текущего года, то есть через два года после подачи письменного уведомления. Однако британские парламентарии трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которые были достигнуты ЕС и бывшим премьером королевства Терезой Мэй. В итоге Brexit перенесли на 31 октября, а Мэй подала в отставку.

Новый премьер Британии Борис Джонсон настаивает на том, что Лондон выйдет из ЕС 31 октября. Джонсон пригрозил ЕС выйти без соглашения, однако британский парламент выступил резко против такой идеи.