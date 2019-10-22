Поселок под Ростовом оцепили после перестрелки с пятью погибшими, ФАН публикует фото

Ростов-на-Дону, 22 октября. Поселок Чернозубовка в Ростовской области, где жертвами перестрелки стали пять человек, полностью оцеплен.

Во вторник в Орловском районе Ростовской области произошла перестрелка между двумя семьями землевладельцев. В результате пятеро человек погибли, еще двое получили ранения. Телеканал «360» опубликовал видео, на котором видно, как в сторону поселка на высокой скорости едут несколько машин правоохранительных органов. Среди них как сотрудники местного отдела полиции, так и дорожно-постовой службы.

По словам местных жителей, в поселке объявлен комендантский час. На месте перестрелки работают криминалисты и следователи.

Во вторник между несколькими мужчинами разгорелся конфликт. Словесная перепалка переросла в перестрелку — местные жители открыли друг по другу огонь. Причиной конфликта стал спор из-за участков для выпаса скота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После перестрелки ее участники скрылись с места происшествия на четырех автомобилях — их разыскивает полиция.

Как сообщает «Газета.ру», двое пострадавших в перестрелке находятся в тяжелом состоянии в реанимации.