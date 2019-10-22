США помогут курдам-оккупантам воровать сирийскую нефть

Курдские боевики не могут самостоятельно обслуживать захваченные нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. Им в этом активно помогают их партнеры из Соединенных Штатов, нарушая собственные санкции против САР. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Выкачка нефти на захваченных территориях

Добычей нефти на севере Сирии в интересах курдов-террористов могут заняться американские компании. Такое заявление на заседании своего кабинета в Белом доме сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы взяли нефть под охрану», — сообщил Трамп, комментируя отвод американских военных из зоны проведения турецкой антитеррористической операции на севере Сирии.

При этом Дональд Трампа однозначно высказался по поводу дальнейшей судьбы нефтяных месторождений, которые были захвачены курдами-террористами.

«Если вы помните, то я выступал против вторжения [США] в Ирак [с целью свержения президента Саддама Хусейна]. Я был гражданским лицом и полномочиями в этой области не обладал. Однако я всегда выступал против вторжения в Ирак. Это было не лучшее решение. Но я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», — заявил Трамп.

Ранее курдские боевики захватили часть территории Сирийской Арабской Республики (САР) под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена в России). В реальности же курды-оккупанты включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе.

На захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские боевики угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

«И мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход [в регион] одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом. <…> У них [курдов] будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют. Крупных запасов нефти в этом районе нет, но все воюют за то, что имеется», — добавил президент США.

«Ничем не лучше фашистов»

Могут ли курды-террористы самостоятельно обслуживать захваченные нефтяные поля? Отвечая на этот вопрос, Никита Исаев отметил, что самостоятельно они этого сделать не могут.

«Для этого нужна достаточная технологическая база. И вопрос: кто этом может сделать? В первую очередь, американцы. <…> Сейчас эти территории (захваченные нефтяные поля. — Прим. ФАН) будут контролироваться курдскими формированиями. <…> Соединенные Штаты поддерживают на Ближнем Востоке поддерживают управляемый хаос. И разумеется, проведение военных операций направлено на усиление своей переговорной позиции. Соединенные Штаты не заинтересованы в стабилизации обстановки в регионе и в том числе в вопросах восстановлении и инфраструктуры Сирии», — пояснил Никита Исаев.

Как отметил политолог Иван Аркатов, захваченная курдами-террористами нефть принадлежит исключительно сирийскому народу и его официальному представительству — Дамаску. Эксперт обратил внимание, что курдские боевики, оккупировав нефтяные поля, вместе с боевиками ИГИЛ1, которые влились в курдские ряды, занимаются контрабандой нефти в другие страны. Они незаконно качают нефть, подчеркивает аналитик.

«Сирийское правительство — Дамаск — вложило огромные средства в разведку и разработку нефтяных месторождений. Правительство Сирии потратило на это миллиарды долларов. И что же теперь получается? Земля, которая принадлежит сирийцам, оккупирована курдами. Чем они лучше фашистов? Коренное население этих территорий (арабы-сунниты) они угнетают? Угнетают. Незаконно используют чужие ресурсы? Используют», — добавил Иван Аркатов.

Эксперт выразил уверенность, что американцы сделают все, чтобы надолго закрепиться в Сирии.

Корреспондент ФАН узнал подробности о многочисленных случаях краж нефти курдскими формированиями в САР. Регулярно руководители Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанные с ними боевики YPG крадут большое количество нефти из месторождений, которые расположены в восточной и северо-восточной частях Сирии, а затем получают круглую сумму за продажи горючего.

Каждый день с нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор вывозится нефть сотнями тысяч баррелей в сутки. Украденная нефть отправляется в соседние страны, такие как Ирак и Турция, где успешно продается. Все полученные средства поступают на счет лидерам РПК и YPG.

Курды также продают нефть местным торговцам. Чаще всего в обмен на различные услуги с их стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.