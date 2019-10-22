Модельный Трудовой кодекс утвердили на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. ФАН-ТВ

В Таврическом дворце состоялось заседание постоянных комиссий МПА СНГ, которое проходит лишь два раза в год. Среди важнейших вопросов — обсуждение модельного Миграционного и Трудового кодексов, а также вопросы обороны и безопасности.

Обсудить вопросы, о которых невозможно молчать и предложить пути решения проблем, которые бы подходили всем участникам Содружества Независимых Государств, задача не из легких. Однако Межпарламентской Ассамблее уже больше 20 лет удается это делать. На очередном заседании Объединенная комиссия при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности разрабатывает проект модельного закона «О национальной безопасности»

«Мы договорились с коллегами, что будем сосредотачивать усилия на вопросах, касающихся безопасности, это сегодня очень волнует, буквально на всех площадках, на всех уровнях об этом говорят, конечно, не обошло и наш. Поэтому мы как парламентарии, безусловно, уделим внимание. Первое будем рассматривать еще модельный закон по поводу типологии преступлений, информационной безопасности, кибербезопасность так называемая», — рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по обороне Виктор Заварзин.

На следующем заседании весной подведут итоги проведенной за последние годы работы. Их представят в виде готового документа. В дальнейшем уже национальный парламент рассмотрит этот модельный закон.

Еще одно заседание постоянной комиссии МПА СНГ было посвящено социальной политике и правам человека. На встрече рассмотрели проекты модельного Трудового и Миграционного кодексов для государств–участников СНГ

«Вот, наверное, характерный пример того, когда, приступив к работе над модельным миграционным кодексом, этот миграционный кодекс зажил какой-то своей жизнью. Поскольку, действительно, трудно было на первом этапе определить, касается предмет вопросов миграции или не касается. Скажем, та же учеба для детей мигрантов, здравоохранение, пенсионное обеспечение», — пояснил заместитель председателя комиссии, член комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по информационной политике Юрий Березуцкий.

По словам Юрия Березуцкого, Миграционный модельный кодекс стал скорее кодексом жизни. Членам комиссии хотелось, чтобы он предусматривал все аспекты быта человека в другом государстве. Однако пришлось оставить лишь вопросы миграционного права, готовый документ представят также не раньше весны. А вот модельный Трудовой кодекс одобрили после двух лет обсуждений.

«У рабочей группы Межпарламентской ассамблеи особенный день, можно сказать он праздничный, потому что сегодня мы представили практически готовый модельный Трудовой кодекс. Это результат работы практически двух лет. При его доработке были учтены предложения, которые поступили за последние два года и сегодня на заседании он был одобрен. Мы предусмотрели возможность введения электронного документооборота. это перспектива развития трудового законодательства и системы управления персоналом кадрового делопроизводства», — пояснила доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС Галина Елистратова.

Теперь модельный Трудовой кодекс, может быть, подвернут лишь редакционной правке. Затем парламентарии рассмотрят его как готовый документ и вынесут на пленарные заседания. Прописанные в нем рекомендации позволят уйти от бумажного документооборота, в том числе, ввести электронные трудовые книжки.