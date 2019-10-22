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Боевики в Сирии обстреляли 15 поселений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

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Боевики в Сирии обстреляли 15 поселений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 22 октября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли за минувшие сутки 15 населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки, по данным ЦПВС, было зафиксировано 17 обстрелов. 

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Сараф, Нахшеба, Джанаджик, Арафит, Чекурджак провинции Латакия; Кафер-Нбуда, Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Зайтуна, Хуан-эль-Кебир провинции Идлиб; Хуайз, Телль-Ас провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о гуманитарной акции, которую военнослужащие Центра по примирению провели для жителей села Бустан провинции Эс-Сувейда. Нуждающимся жителям этого села было выдано более 5 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Для учеников местной школы были выданы рюкзаки, письменные принадлежности и спортивный инвентарь.

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