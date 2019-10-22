Путин проинформировал Асада о положениях меморандума РФ и Турции

Москва, 22 октября. Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Башаром Асадом проинформировал его о положения меморандума, подписанного Россией и Турцией. Об этом сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи [с президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи», — сообщает Песков.

Он отметил, что российский президент в разговоре подчеркнул, что главной задачей по-прежнему остается восстановление территориальной целостности Сирии, а также совместные усилия по политическому урегулированию в САР.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Асад поддержал принятые в рамках меморандума решения и поблагодарил Путина за проведенную им работу. Также он заявил, что сирийские пограничники готовы выйти на сирийско-турецкую границу вместе с российской военной полицией.

Одной из центральных тем переговоров Путина и Эрдогана стала операция «Источник мира», которую Анкара начала 9 октября. Ее цель заключается в том, чтобы сформировать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы. Операция направлена на борьбу с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, которая состоялась 17 октября, было принято решение о приостановке операции Турции на 120 часов. За этот промежуток времени курды-террористы должны отойти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны».

С полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские пограничники выйдут на сирийско-турецкую границу, чтобы оказать содействие выводу подразделений курдских формирований на 30 километров от разделительной линии. Через 150 часов начнется совместное российско-турецкое патрулирование зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.