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СМИ узнали о бесплатном выделении семье Заворотнюк места на Анкудиновском кладбище

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СМИ узнали о бесплатном выделении семье Заворотнюк места на Анкудиновском кладбище

Москва, 22 октября. СМИ узнали, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк получила бесплатные места на закрытом Анкудиновском кладбище в Московской области. 

Анкудиновское кладбище в Москве относится к закрытому типу: участки под родовые погребения можно приобрести только через аукцион правительства. На безвозмездной основе места выделяют для родственных подзахоронений. В противном случае за место придется выложить не менее 652 тыс. рублей (либо 26 тыс. рублей за место для урны).

Как сообщают «Дни.ру», место на кладбище для брата Заворотнюк Святослава, скончавшегося в 2018 году, могло быть выделено бесплатно, поскольку за три года до его кончины на этом кладбище был погребен отец актрисы Юрий Заворотнюк. 

Место погребения для отца и брата Заворотнюк было выбрано актрисой в силу близости Анкудиновского кладбища к поселку Крекшино Московской области, где находится особняк актрисы.

СМИ узнали о бесплатном выделении семье Заворотнюк места на Анкудиновском кладбище

Напомним, этим летом начали появляться слухи о болезни Заворотнюк после того, как актриса перестала появляться на публике. По данным журналистов, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» якобы диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Родственники артистки долгое время никак не комментировали слухи о лечении, из-за чего появилось много домыслов и предположений. Лишь на прошлой неделе представители Заворотнюк дали официальный комментарий о состоянии здоровья актрисы. Как передавал RT, в размещенном в соцсетях заявлении подтверждается, что она действительно проходит лечение. Однако представители актрисы опровергли появившуюся в СМИ информацию, что она якобы находилась в коме или была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 

В свою очередь россияне устали от многочисленных слухов о болезни актрисы и предположили, что все происходящее является пиар-кампанией.

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Источник: Дни.ру
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