В США исключили возможность военного конфликта с Турцией из-за курдов-террористов в Сирии

Вашингтон, 22 октября. Министр обороны США Марк Эспер исключил возможность военного конфликта между США и Турцией из-за сирийских курдов. Он подчеркнул, что США не подписывались на ведение войны для защиты курдов от союзника по НАТО.

«Мы не собираемся воевать с союзником по НАТО», — сказал Эспер во время интервью каналу CNN.

Эспер также затронул тему содержащихся под стражей террористов в Сирии. По его словам, США располагают данными о том, что в заключении находились около 11 тысяч боевиков террористической группировки ИГ1 (запрещена в России). Он отметил, что бежать сумели лишь порядка ста из них.

«Поэтому сейчас мы не наблюдаем этого массового побега из тюрем, которого все ожидали», —объяснил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором не исключил возможность проведения военной операции против Турции, сославшись на позицию американского президента Дональда Трампа.

Операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась в первой половине октября этого года. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — якобы «оппозиционных» «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.