Экспедиция на Землю Франца-Иосифа — уникальные исследования. ФАН-ТВ

В Москве рассказали о результатах комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Она проходила с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Участники исследования подвели его основные итоги.

«Поход «Алтая» стал самым продолжительным походом судна не ледового класса у Земли Францы-Иосифа, а также рекордным по широтности свободного плавания. По итогам деятельности комплексной экспедиции выполнены уникальные океанографические и гидрографические исследования», — подчеркнул командующий Северным флотом, руководитель экспедиции Александр Моисеев.

Впервые в составе Комплексной экспедиции Северного флота участвовала научная группа. За период наблюдений во время похода ей было отмечено 2027 морских млекопитающих.

«Длительность пребывания в экспедиции позволила собрать очень большой и уникальный материал по современному состоянию видового биологического разнообразия и, прежде всего, китообразных», — рассказал руководитель научной группы РГО в экспедиции Иван Мизин.

Во время экспедиции проведены основные мероприятия в рамках историко-патриотической акции «Три флага над архипелагом». Символы России были установлены на трех точках по маршруту ученых. В том числе, на самой северной точке Евразии — мысе Флигели острова Рудольфа.