Вашингтон, 22 октября. Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,5 млн долларов на поддержку скандальной некоммерческой организации «Белые каски».

«Вчера президент Дональд Трамп одобрил прямую поддержку в размере 4,5 млн долларов «Сирийской гражданской обороне» (альтернативное название «Белых касок» — прим. ФАН)», — говорится в сообщении Белого дома.

Администрация Трампа отметила, что за восемь лет «Каски» якобы спасли 115 тыс. человек, включая нацменьшинства. В связи с этим Вашингтон призывает своих партнеров последовать его примеру и тоже поддержать организацию.

Отметим, что «Белые каски» заслужили весьма неоднозначную репутацию. Официально организация занимается тем, что предоставляет медицинскую помощь мирным жителям в Сирии, однако российские власти утверждают, что «Каски» продвигают политические интересы западных стран.

Министерство обороны РФ обвинило НКО в том, что она фальсифицирует химические атаки, предоставляя США и их союзникам повод для агрессии против Дамаска. Постановочные ролики «Белых касок» уже дважды становились причиной удара США по Сирии. Стоит также отметить, что работают «Каски» преимущественно на территории, контролируемой сирийской оппозицией, а их спонсорами выступают противники президента Сирии Башара Асада — США, Германия, Великобритания, Катар и так далее.