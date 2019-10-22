Минск, 22 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать меры адекватного реагирования на размещение в Литве у границы Белоруссии бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Об этом сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии отметил, что до сих пор американских подразделений в Литве не было. Однако теперь американские военные появляются на одном из самых крупных полигонов в Литве «Пабраде» в 15 км от границы Белоруссии. Речь идет о танковых подразделениях, подчеркнул Зась.

Лукашенко пригрозил Литве ответом в случае размещения американских танков. Президент Белоруссии поставил задачу госсекретариату и министерству обороны подготовить план реагирования на решение литовских властей разместить американских военных на своей территории.

«Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели», — приводит слова Зася агентство БелТА.

Кроме того, госсекретарь белорусского Совбеза выразил обеспокоенность масштабными учениями НАТО Defender Europe весной 2020 года. Учения пройдут на территории десяти европейских государств, в том числе Польши, Литвы и Латвии.

Зась отметил, что реакция президента Белоруссии в связи с этими учениями не какая-то особенная – ровная и адекватная событиям. Он подчеркнул, что участие в учениях НАТО Defender Europe примут около 40 тысяч военнослужащих, большинство из которых – из США.

Госсекретарь обратил внимание, что в ходе учений будет отработана переброска военных из США в Европу. Он добавил, что это свидетельствует о практике возврата к политике милитаризации, гонки вооружений.

Ранее на саммите СНГ в Ашхабаде Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с учениями НАТО у границ Белоруссии весной 2020 года. Президент РФ Владимир Путин призвал Лукашенко реагировать на учения спокойно и предложит посоветоваться на этот счет со странами СНГ.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия остается главным стратегическим партнером Белоруссии, а все текущие проблемные вопросы непременно будут улажены.