Сирия, 22 октября. Курды-террористы перешли к тактике «выжженной земли» и подожгли дома в Рас-аль-Айне перед сдачей города турецкой армии. Путин и Эрдоган заключили соглашение по Сирии. В Хаме боевики ХТШ обстреливают позиции правительственной армии из минометов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Латакии и Идлибе ударили по опорным пунктам джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовят к расширению базу в Ат-Табке в Ракке, нанесли удары по линиям обороны боевиков в Идлибе и Хаме, в Хасаке взяли под свой контроль почти 60 километров магистрали М-4, в Дейр-эз-Зоре приступили к строительству переправы через Евфрат.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападения на конвой курдских террористов в городе Маркада в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре запугивает местных жителей.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийской армии у города Кабана в Латакии и в Хаме.

Курдские вооруженные группировки: потеряли полевого командира и двух боевиков на севере Хасаки, в Ракке утратили контроль над несколькими поселками у города Тель-Абъяд, в Рас-аль-Айне поджигают перед сдачей города жилые кварталы, грабят магазины в Абу-Расине.

ВС Турции и союзные силы: в Ракке продолжили отбивать атаки SDF и заняли ряди поселков у Тель-Абъяда.

Международная коалиция: провели патрулирование на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и союзные силы: расследуют обстоятельства подрыва автомобиля в Алеппо, провели воздушную разведку над окрестностями Кобани, в Ракке заняли ряд поселков у Тель-Абъяда.

Провинция Латакия

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня отряды военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) к востоку от города Кабана, о чем сообщил портал Masar Press Net. В ответ на провокацию, вертолеты ВВС Сирии сбросили бомбы на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков из «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее сообщалось о переброске отрядов САА в районы Кабаны и Туркоманских гор для начала операции по освобождению от джихадистов ключевого города провинции и высот Курдских гор.

Провинция Алеппо

Один человек получил ранения в результате взрыва самодельной бомбы, установленной в автомобиле, припаркованном у обочины дороги в городе Азаз, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network. В минировании подозревают курдов-террористов из числа «Освободительных сил Африна», которые совершают диверсионные подрывы и нападения на протурецких бойцов в зонах их контроля.

Днем самолеты ВВС Турции были замечены в воздушном пространстве неподалеку от города Кобани (Аль-айн-Араб), о чем сообщает Twitter-канал Beladi TV.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Манбидж арестовали 32 мирных жителя, в связи с вчерашней антиправительственной забастовкой, как передает источник в сети Twitter (@RadioAlKul). Предполагаемая причина ареста – отказ от участия в демонстрации, организованной курдскими радикалами в свою пользу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» совершили нападение на боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в поселке Хаваидж и убили члена местного военного совета, о чем сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli). В городе Шхиль неизвестные боевики обстреляли из автоматов курдский блокпост. Позже, в городе Дейр-эз-Зор ИГИЛ1 распространяло листовки с угрозами расправы над местным населением, которое оказывает содействие курдским боевикам «Демократических сил Сирии», как передает портал Deir Ezzor 24.

Источник также передает, что подразделения САА и иранские ополченцы Корпуса Стражей Исламской революции приступили к строительству моста через реку Евфрат. Большая часть переправ была разрушена террористами «Исламского государства», а позднее SDF, чтобы затруднить САА армии переброску на восточное побережье и отрезать ее от поставок топлива. Утром к городу Абу-Кемаль прибыл конвой из 20 грузовиков с понтонами и сборными конструкциями.

Конвой международной коалиции во главе с США провел патрулирование в районе города Багуз-Фокани, о чем сообщает новостной ресурс Euphrates Post. Несмотря на то, что коалиция начала массовую эвакуацию своих военнослужащих с востока Сирии, Дейр-эз-Зор американские солдаты не торопятся покидать, в связи с тем, что в провинции расположены богатые нефтяные месторождения, представляющие для них очевидный интерес.

Провинция Идлиб

Отряды САА, дислоцированные в районе города Хан-Шейхун, наносили днем удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в предместьях поселков Аль-Тах, Бабулин, Ас-Сальхия и по окраине города Кафр-Набель, о чем сообщает новостное агентство THIQA. ВВС Сирии работали в районе Захарин, Хиш и Умм-Джалал, как информирует Twitter-канал Rojava Network.

Наджи Мустафа, пресс-секретарь «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»), заявил в интервью для новостного агентства Baladi News о готовности перебросить в Идлиб подкрепления и что группировка атаковала позиции САА у Хан-Шейхуна и Хубейта.

Днем агентство SANA сообщило, что президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию у населенного пункта Хубейт для встречи с военнослужащими. Агентство также опубликовало фотографии, на которых запечатлен Асад, общающийся с военными.

Днем САА наносила удары по линиям обороны «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб и обстреляла укрепления радикалов у поселка Тель-Дам, Аль-Саббах и Абу-Шарадж, о чем сообщает портал THIQA. Вечером военнослужащие обменялись с боевиками артиллерийскими ударами у деревень Сирмания, Хазарин и Хирбет аль-Накир.

Провинция Ракка

На авиабазу города Ат-Табка утром прибыли вертолеты ВКС РФ, о чем сообщило агентство Sputnik. Ранее сообщалось, что сирийская армия и союзные силы намерены расширить авиабазу и уже направили туда конвой из грузовиков с бетонными блоками. Напомним, что территории Ат-Табки были заняты боевиками «Исламского государства» в период с 2014 по 2017 год, после чего, в ходе боев, которые нанесли базе значительный материальный ущерб, их заняла армия международной коалиции во главе с США и SDF. На прошлой неделе Ат-Табка и прилежащие территории были сданы сирийской армии без боя.

Протурецкие силы обменялись ударами с SDF в предместьях деревень Киф, Чалба и Адби, как передает источник в сети Twitter (@markito0171). Позднее поступило сообщение, что ополчение отразило нападение курдских радикалов к востоку от города тель-Абъяд, после чего бойцы вошли в поселок Кафр-Халлаб и освободили деревню Табаш, как передал Twitter-канал THIQA. Фракции протурецких группировок также взяли под контроль город Сулук и деревню Ширкак, перекрыв маршруты снабжения террористов.

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения сирийской армии также нанесли удары по опорным пунктам и линиям обороны радикалов в районе поселков Сирмания и Хирбет-ан-Накирв районе долины Аль-Габ, о чем сообщает информагентство Step News. Данные действия являются ответной реакцией на ночные провокации со стороны радикалов. На протяжении вчерашнего дня боевики «вооруженной оппозиции» неоднократно обстреливали укрытия сирийских военнослужащих из минометов у Аль-Хувейза. По данным медиаресурсов близких к боевикам оппозиции, САА понесла потери в результате обстрела. В ответ САА открыла огонь по укрытиям джихадистов в районе поселков Сирмания и Дувейр-аль-Акрад

Провинция Хасака

Агентство SANA сообщило утром, что под контроль САА перешли населенные пункты в северо-восточной провинции Хасака в предместьях города Телль-Тамр. Также армия развертывает позиции на трассе Хасака – Алеппо и заняли примерно 60 километров. По сообщению источника, армейские подразделения также вошли в деревни Аль-Козлея, Шувейха, Аль-Нуфлия, Аль-Махал к юго-западу от города Тель-Тамр.

Число нарушений режима прекращения огня со стороны курдских террористов выросло до 42, как передает официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (@tcsavunma).

В городе Абу-Расин курдские террористы ограбили ряд магазинов, перед тем как отступить к востоку от города под натиском протурецкого ополчения, как сообщает портал Аlk Habour 21. В городе Рас-аль-Айн курдские боевики сжигают и уничтожают большое количество жилых домов перед выводом последней партии своих отрядов. Протурецкие ресурсы распространяют видео, снятое над Рас-аль-Айном с помощью беспилотника. На видеозаписях заметно, что курдские радикалы использовали перекрытия, листы железа и стройматериалы чтобы сделать навесы над центральными улицами и путями отхода, чтобы скрыть свои передвижения в городе от беспилотников разведки. Военные аналитики отмечают, что подобный способ фортификации широко использовался боевиками «Исламского государства» в Дамаске и Мосуле в Ираке.

Полевой командир SDF был убит в городе Маркада с помощью взрывного устройства, подброшенного курдскому конвою неизвестными. Еще два боевика получили тяжелые осколочные ранения. Ответственность за нападение возлагают на «Исламское государство».

Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей» встретился со своим с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения положение дел на северо-востоке Сирии. Переговоры длились около пяти часов, в ходе них было достигнуто соглашение о дальнейших совместных действиях. 23 октября в 12.00 на сирийскую сторону границы будет введена российская военная полиция и сирийские пограничники, которые проконтролируют вывод курдских вооруженных формирований, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов. После этого начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы, исключая город Камышлы. Операция «Источник мира» в прежнем ее составе будет полностью прекращена.

Предыдущие 120 часов, которые были выделены курдским-террористам SDF для отхода из зоны проведения операции истекают сегодня. Организация Объединенным Наций отмечает, что данных, подтверждающих полный вывод курдских формирований пока не поступало, как передает РИА Новости. По информации разведки Турции, на утро 22 октября регион покинули только 800 курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.