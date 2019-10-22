МИД РФ назвал изменчивой позицию США по Сирии и операции Турции против курдов-террористов

Москва, 22 октября. Россия не будет оглядываться на мнение США в вопросах по Сирии, так как позиция Вашингтона по ситуации в САР, в частности, по операции Турции против курдов-террористов, является изменчивой и противоречивой. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов Турции и России.

В ходе переговоров было подписано соглашение, которое позволит разрешить сложную ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.

«Мы особо не озираемся на Соединенные Штаты. Их позиция, во-первых, достаточно изменчива и противоречива. А во-вторых, конечно же, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно», — подчеркнул Лавров.

Он выразил надежду, что члены американской коалиции осознают необходимость сменить политику в отношении Сирии.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами и их не пускают в Иракский Курдистан.