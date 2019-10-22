В Совфеде заявили, что РФ с пониманием относится к борьбе Турции с курдами-террористами

Москва, 22 октября. Турция борется против курдов-террористов, а не против всего курдского народа. Об этом во вторник заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Учитывая это, Россия с пониманием относится к позиции Турции, которая пытается обезопасить свои границы, отметил сенатор.

Джабаров также прокомментировал состоявшуюся во вторник встречу президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой политики обсудили турецкую военную операцию против боевиков-курдов. По его словам, стороны согласовали вопрос предотвращения возможных столкновений между турецкой и сирийской армиями.

«Судя по информации после встречи, достигнуты принципиально важные договоренности. Они позволят избежать столкновений между турецкими вооруженными силами с сирийскими и с представителями ВС РФ, чего мы как раз опасались», — пояснил парламентарий РИА Новости.

Напомним, что переговоры Путина и Эрдогана продолжались шесть часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что были найдены важные, если не судьбоносные решения, касающиеся Сирии.

9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.