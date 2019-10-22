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ООН не подтвердила уход курдов-террористов из сирийской зоны безопасности

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ООН не подтвердила уход курдов-террористов из сирийской зоны безопасности

Нью-Йорк, 22 октября. Организация Объединенных Наций пока не может подтвердить информацию об уходе сирийских курдов из созданной Турцией зоны безопасности. Об этом во вторник заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Нет, у нас нет подтверждения этому», — отметил он.

По словам Дюжаррика, для ООН важно, чтобы боевые действия в Сирии не возобновлялись. Представитель генсека ООН напомнил, что 176 тыс. жителей северо-востока Сирии, включая 80 тыс. детей, были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боев. Во вторник вечером курды-боевики объявили, что выполнили турецкие условия перемирия и покинули зону безопасности.

9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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