Сирия, 22 октября. Путин и Эрдоган заключили соглашение по Сирии. Курдам-террористам дают еще 150 часов для вывода своих отрядов из безопасной зоны. В Хаме боевики ХТШ обстреливают позиции САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали работы по возведению моста через реку Евфрат в Дейр-эз-Зоре, на юге Идлиба обстреляли укрытия боевиков, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек в Хаме.

«Исламское государство1»: распространяют в Дейр-эз-Зоре листовки с угрозами местным жителям.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Хаме обстреляли из минометов позиции сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия приступила к сооружению моста через реку Евфрат в районе города Абу-Кемаль на западе провинции, как передает новостной порта Euphrates Post. Ранее сообщалось, что в город прибыл конвой грузовиков в понтонами и сборными конструкциями.

В городе Дейр-эз-Зор боевики «Исламского государства» распространяли листовки с угрозами к гражданским, сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Террористы угрожают расправой всем, кто оказывал содействие боевикам «Демократических сил Сирии». Ранее ИГ1 разместило «черные списки» лиц, которые вступили в сирийскую армию или в курдские Отряды народной самообороны, чтобы запугать мирных жителей и дать понять курдским оккупантам, что в провинции по-прежнему действует сеть осведомителей и «спящих ячеек» их организации.

Провинция Идлиб

Сирийская армия обстреляла опорные пункты боевиков в окрестностях города Хазарин и в предместьях города Маарет-Хурма на юге Идлиба, как передает портал THIQA. В сельскохозяйственных угодьях у поселка Аль-Саббах военнослужащие столкнулись с радикалами «Тахрир аш-Шам» и обстреляли их опорный пункт из миномета, как передает портал Masar Press Net.

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, сирийская армия понесла потери в результате артиллерийского и минометного обстрела у поселка Аль-Хувейз со стороны боевиков, как передает агентство Baladi News. Официальные СМИ, однако, пока не подтверждают потерь в рядах сирийских военнослужащих. В ответ на провокацию САА открыла огонь по укрытиям джихадистов у деревень Сирмания и Дувейр-аль-Акрад. В последние несколько недель САА усилила оборону в долине Аль-Габ, а также неоднократно атаковала конвои боевиков у деревень Аль-Анкави-Кулайдин, Закма-аль-Дикма и Анкави-Каир, через которые пролегают пути снабжения джихадистов.

Провинция Хасака

Правительственные силы продолжили разворачивать свои укрепления и позиции на севере Хасаки. Как сообщает новостное агентство SANA, сирийская армия расширила свое военное присутствие в городе Камышлы и на севере соседней провинции Ракка. Сирийские военнослужащие также контролируют около 60 километров международной трассы М-4.

Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей» встретился со своим с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили положение дел на северо-востоке Сирии, в частности проведение турецкой армией операции «Источник мира». Переговоры длились около пяти часов, в ходе которых было достигнуто соглашение между Россией и Турцией о вводе в зону проведения операции сотрудников российской военной полиции и сирийских военнослужащих в полдень 23 октября. Как сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, операция «Источник мира» в прежнем ее составе будет полностью прекращена. Новое соглашение и принятый по его итогам меморандум о взаимопонимании между Турцией и Россией позволит избежать на востоке Сирии конфликта между сирийскими военнослужащими и турецкой армией. Курдским террористам будет выделено еще 150 часов на то, чтобы покинуть зоны безопасности. Отсчет начнется с 12.00 часов 23 октября, после чего будет начато совместное патрулирование на глубине 10 километров от сирийско-турецкой границы силами ВС Турции и России.

Предыдущие 120 часов, которые были выделены Анкарой курдским-террористам SDF для отхода из зоны проведения операции истекают сегодня. Организация Объединенным Наций отмечает, что данных, подтверждающих полный вывод курдских формирований, не поступало, как передает РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.