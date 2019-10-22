Путин и Эрдоган договорились о совместной борьбе с курдскими террористами в Сирии

По итогам продолжавшейся более пяти часов встречи в Сочи президенты России и Турции объявили о мерах по поддержанию стабильности и борьбе с терроризмом на севере Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи озвучил меморандум о взаимопонимании между двумя сторонами, в соответствии с положениями которого будет выстраиваться дальнейшая политика РФ и Турции внутри САР.

В своих выступлениях для СМИ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что между Россией и Турцией существует полное взаимопонимание по ситуации на севере Сирии и борьбе с курдскими террористическими группировками. В своем выступлении Путин особо отметил, что ситуация, которая сложилась в северной и восточной части Сирии в результате вмешательства внешних сил, привела к «резкому росту этноконфессиональных противоречий и сепаратистских настроений, которые искусственно подогревались со стороны». Таким дипломатически корректным образом Путин описал продолжающееся уже долгие годы вмешательство США, которые поставляли оружие курдским террористам в Сирии, несмотря на протесты Анкары. Президент РФ особо указал на то, что Москва будет способствовать налаживанию диалога между Дамаском и Анкарой.

«Защищать мир на границе туркам и сирийцам предстоит вместе», — подчеркнул Владимир Путин, отметив, что Россия будет способствовать налаживанию диалога между правительством Сирии и курдским населением на северо-востоке страны.

Президент Эрдоган в своем выступлении особо подчеркнул, что турецкие войска вошли на территорию САР только для борьбы с курдскими террористами и восстановления территориальной целостности и политического суверенитета Сирии (подорванного усилиями США, о чем Эрдоган тактично умолчал). Президент Турции повторил, что главными целями операции «Источник мира» является борьба с терроризмом и возвращение на родину миллионов сирийских беженцев, которые живут сейчас в Турции.

«Источник мира» очистит территории от терроризма», — объявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция приложит все силы, чтобы восстановить стабильность в соседней стране.

Вышедший на трибуну после глав государств российский министр иностранных дел Сергей Лавров огласил содержание меморандума, подписанного в Сочи президентами Путиным и Эрдоганом. Положения меморандума о взаимопонимании следующие:

— обе стороны подтвердили свою приверженность сохранению территориальной целостности и суверенитета Сирии;

— Россия и Турция подчеркнули свою готовность бороться с терроризмом во всех его проявлениях;

— статус-кво на территориях в районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас аль-Айном сохраняется;

— РФ будет содействовать взаимодействию Турции и Сирии в рамках аданского соглашения;

— 23 октября в 12.00 на сирийскую сторону границы будут введены части российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут контролировать вывод курдских незаконных вооруженных формирований, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов, и впоследствии начнут совместное патрулирование зоны, прилегающей к районе операции «Источник мира»;

— все курдские террористы и их вооружение будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата (Турция добивалась этого уже несколько лет);

— и Россия, и Турция будут противодействовать курдским террористам и не допустят их контакта с группировками «Рабочей партии Курдистана» по турецкую сторону границы.

— Россия поможет Турции подготовить возврат сирийских беженцев;

— для выполнения этого меморандума будет создан механизм мониторинга и координации между силами Турции и РФ;

— и обе стороны продолжат работу над политическим урегулированием в Сирии в рамках астанинских соглашений.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что следует с пониманием относиться к позиции Анкары — турецкая армия на территории Сирии борется с терроризмом, а не с курдским народом. В разговоре с Федеральным агентством новостей сенатор отметил продолжительность встречи Путина и Эрдогана.

«Это говорит о том, что переговоры были достаточно сложные, но, на мой взгляд, конструктивные. Важно, что Россия с пониманием относится к позиции Турции по зоне безопасности. Важно также, что уже завтра в зону безопасности войдет российская военная полиция и части сирийских правительственных войск», — указал сенатор.

По мнению Джабарова, в ходе переговоров главы государств согласовали один из самых важных вопросов — как не допустить противостояния между САА и войсками Турции.