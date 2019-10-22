Шойгу назвал главную цель переговоров Путина и Эрдогана

Сочи, 22 октября. Главная задача переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключалась в том, чтобы остановить боевые действия против курдов-террористов в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам встречи лидеров двух государств.

«Главной задачей сегодня было выйти из этой кризисной ситуации, остановить боевые действия, остановить дальнейшее негативное развитие ситуации», — заявил Шойгу на пресс-конференции.

Во вторник состоялись переговоры президентов РФ и Турции в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры в узком составе стартовали в 13.27 по московскому времени и продлились более шести часов. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии и операция турецких ВС «Источник мира» против курдских террористических формирований, захвативших восточный берег Евфрата.

По итогам переговоров Путин сообщил, что Эрдоган дал ему подробные объяснения, касающиеся целей и задач операции турецких Вооруженных сил против курдских террористических формирований в Сирии.

В ходе пресс-конференции главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу озвучили меморандум, принятый по итогам переговоров Путина и Эрдогана. Россия и Турция договорились, что со среды в зону турецкой операции против курдов-боевиков в Сирии вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, говорится в документе.