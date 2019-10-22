Лавров заявил о прекращении операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Сочи, 22 октября. Турецкая операция «Источник мира», проводимая в Сирии против курдских террористов, прекращается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

«Она прекращается, и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, так называемый КОС», — заявил глава МИД РФ.

Анкара 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). 17 октября турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции.

Во вторник Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу. По итогам переговоров, которые продолжались более пяти часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских бандформирований и их вооружения на 30 километров от границы. Вывод боевиков должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября.

По итогам переговоров в Сочи Путин отметил, что в результате «длительной и напряженной работы» удалось выйти на решения, которые являются «очень важными, если не судьбоносными», передавала «Газета.ру». Решения, по словам российского президента, позволят разрешить «достаточно острую ситуацию» на сирийско-турецкой границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.