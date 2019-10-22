РФ и Турция создадут механизм для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии

Сочи, 22 октября. Россия и Турция договорились, что создадут совместный механизм для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Во вторник Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи своего турецкого коллегу. Переговоры проходили как в узком составе, так и с участием членов делегаций двух стран. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Документ включает себя десять пунктов, с которыми согласились российская и турецкая сторона. В первую очередь, Москва и Анкара подтвердили «приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции».

Страны, в частности, подчеркнули решимость «бороться с терроризмом во всех его формах» в Сирии. Кроме того, стороны будут содействовать возвращению беженцев в свои дома.

«Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного меморандума», — говорится в одном из пунктов документа.

Девятого октября президент Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов-террористов в северных районах Сирии.

В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах. Кроме того, турецкие военные планируют взять под свой контроль трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований. 17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции.

Вечером во вторник «Газета.ру» со ссылкой на арабские СМИ сообщила, что курдские бандформирования покинули зону безопасности в Сирии. По данным прессы, командир курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии», Мазлум Кобани доложил об этом вице-президенту США Майклу Пенсу в письме.