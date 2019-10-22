Кадырова включили в Книгу рекордов России

Грозный, 22 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров включен в Книгу рекордов России как глава региона, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов. Об этом во вторник заявил главный редактор издания Станислав Коненко.

По его словам, за год чеченский лидер присутствовал на установлении 6 рекордов, передает РИА Новости. Как следует из материалов Книги рекордов России, в июне в Грозном был зафиксирован рекорд по наибольшему количеству водных видов спорта, а в июле глава Чечни организовал самую высокогорную парусную регату в Евразии. Гонка проходила на озере Кезеной-Ам в Чечне.

В прошлом же году в Грозном был зарегистрирован самый высокий флагшток в России, самый продолжительный танец лезгинка в мире, а также целый ряд рекордов, принадлежащих шестилетнему чеченскому мальчику Рохиму Куриеву. Он смог сделать самое большое количество отжиманий от пола в мире, самое большое количество отжиманий от пола за один подход и стал самым молодым почетным гражданином России.

В июне сообщалось, что у Кадырова появился шестилетний охранник Магомед-Эми Газиев. Приему на работу предшествовала публикация в Сети видео с рассказом мальчика об этой мечте. По словам президента Чечни, хотя Газиеву всего шесть лет, он полон смелости, решимости и отваги. Кадыров добавил, что Магомеду-Али купили полное обмундирование и игрушечные оружие и транспорт. Деньги на это были выделены из фонда Ахмата Кадырова.