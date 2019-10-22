Зачем Facebook пытается напасть на Россию

Создатель и основной владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал в интервью NBC, что в соцсети якобы фиксируются попытки повлиять из-за рубежа на предстоящие выборы в США. В числе тех, кто ответственен за предполагаемое вмешательство, предсказуемо оказалась Россия. Очередной «охотой на ведьм» и «фейк-ньюз» назвали это заявление российские политики и эксперты. По мнению аналитиков, очередные бездоказательные обвинения в адрес России необходимы владельцу соцсети, чтобы отчитаться перед кураторами из Госдепа и ЦРУ, а заодно создать новые проблемы президенту США Дональду Трампу перед выборами 2020 года.

Опять «виноваты русские»?

«Мы видим, что Россия, Иран и Китай используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы», — заявил создатель Facebook.

По утверждению Цукерберга, обнаруженные администраторами Facebook аккаунты сигнализируют, что Россия, Китай и Иран якобы «намерены проявить активность во время предстоящих (президентских) выборов (в США)». За день до этого Facebook сообщил о блокировке нескольких якобы фейковых аккаунтов из Ирана и России, в том числе около 50 аккаунтов «российского происхождения» в Instagram. К этим пятидесяти «зловредным» аккаунтам вернемся позже, а пока — реакция политиков на заявление Цукерберга.

Ложь Цукерберга — реакция политиков

Российские политики и эксперты отреагировали на лживые и бездоказательные заявления владельца Facebook о якобы попытках российского вмешательства через соцсеть в американские выборы. Первой по поводу очередных нелепых обвинений в адрес РФ высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот вам и «фейк-ньюс в соцсетях». Дешево и сердито», — написала она на своей странице в Facebook.

С этой точкой зрения согласилось большинство подписчиков Захаровой в соцсети.

Обвиняя Россию во «вмешательстве» в будущие президентские выборы в США, Facebook пытается оправдаться за собственные нарушения российского законодательства. Такую точку зрения высказал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Напомним, ранее Роскомнадзор предъявил Facebook претензии за размещение политической рекламы в единый день голосования в России 8 сентября.

«Обычно подобные заявления (как то, что позволил себе Цукерберг) опираются на неопровержимые факты. Они предъявлены?» — задал риторический вопрос Морозов.

Естественно, никаких доказательство российского вмешательства снова предъявлено не было.

По словам сенатора Морозова, в случае с обвинениями в адрес России со стороны Facebook, «скорее, мы имеем дело с попыткой оправдать собственную активность на нашем политическом поле».

Цукерберг идет в фарватере деструктивной политики Вашингтона в отношении России, Ирана и Китая. Так оценил новые обвинения в адрес РФ во «вмешательстве» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Обвинения со стороны Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за «вмешательства в выборы» — очередное проявление «охоты на ведьм» и цензуры в соцсетях», — отреагировал Слуцкий на бездоказательные утверждения Цукерберга.

Глава комитета ГД обратил внимание, что риторика Вашингтона с обвинениями в адрес России, Китая и Ирана, отражает восприятие этих стран американским истеблишментом в качестве «геополитических соперников» США. Поэтому эти страны у США «всегда виноваты», пояснил Слуцкий.

«Уважаемый Марк Цукерберг идет в фарватере именно этой деструктивной линии», — пояснил парламентарий.

Глава комитета Госдумы добавил, что с приближением президентских выборов 2029 года «градус общей истерии» в США будет только нарастать.

Загадки и отгадки

А теперь вернемся к тем самым пятидесяти заблокированным аккаунтам в Instagram, ставших жертвой репрессивной политики Цукерберга. Если даже поверить в сказки, что у этих аккаунтов якобы было «российское происхождение», как могли даже в принципе полсотни пользователей оказать влияние на выборы в Соединенных Штатах?

Это, отмечают эксперты, невозможно даже теоретически, что подтверждают данные из открытых источников. На 2018 год в Instagram было 800 миллионов активных пользователей в месяц и 500 миллионов активных пользователей в день, из которых 75% — за пределами США. В конце января 2019 года Цукерберг заявил, что публикации в разделе Instagram Stories ежедневно просматривают 500 млн пользователей.

То есть в США в Instagram ежедневно заходят как минимум 150 миллионов пользователей. Как могли 50 (прописью — пятьдесят!) из них оказать влияние на многомиллионную американскую аудиторию, остается загадкой.

Впрочем, отгадка простая. Зачем в США вновь заводят волынку о навязшем в зубах, но так и не доказанном «российском вмешательстве», понять несложно. У Цукерберга несколько срочных задач. Одна из них — необходимость отчитаться перед кураторами из спецслужб (а сотрудничество Facebook с американскими спецслужбами давно ни для кого не секрет).

«Facebook специально рассказывает о новом вмешательстве России, не предоставляя никаких доказательств, чтобы отчитаться перед кураторами из Госдепартамента и ЦРУ, а также создать новые проблемы Трампу перед выборами 2020 года», — отмечает глава комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Вторая задача — подыграть демократам, а значит — создать проблемы Дональду Трампу перед президентскими выборами 2020 года, на которых 45-й президент США имеет высокие шансы на победу. О том, что в предвыборной гонке в США неизбежно будет разыгрываться российская карта, уже заявили в МИД РФ.

«Думаю — это практически неизбежно (постоянные заявления о якобы российском вмешательстве в выборы президента США), — рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». — Полагаю, общий негативный, лихорадочный подход к тому, что происходит в политике сегодняшней России, какую линию Москва проводит в международных делах, стал неотъемлемой частью самоощущения многих американских деятелей».

Зачем Facebook нападает на Россию

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, русофобский тренд, который в последнее время стал визитной карточкой Facebook, является важной составляющей нынешней американской политики.

По словам собеседника ФАН, очередным лживым вбросом о якобы «вмешательстве» РФ в американские выборы Цукерберг пытается легитимировать антироссийскую направленность всей деятельности Facebook.

«Прессинг, который осуществляет детище Цукерберга по отношению к российским пользователям, сравним с кибертерроризмом, — отмечает Малькевич. — Под флагом борьбы с мнимым «вмешательством» он внедряет на всех принадлежащих ему ресурсах — это и Facebook, и Twitter, и Instagram — жесточайшую идеологическую цензуру, направленную в первую очередь против России и ее граждан».

Владелец Facebook, видимо, искренне и последовательно ненавидит все русское, вот почему эта соцсеть вновь и вновь пытается напасть на Россию, не гнушаясь самыми грязными провокациями и ложью, подчеркивает собеседник ФАН

Напомним, в апреле 2019 года был опубликован доклад теперь уже бывшего спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Никаких доказательств «вмешательства», как и сговора Дональда Трампа с Кремлем в докладе представлено не было.

И Москва, и Белый дом категорически отрицают факты какого-либо российского вмешательства в американские дела, а президент США Дональд Трамп называет эти обвинения «охотой на ведьм». На фоне разразившегося скандала после провала своего двухлетнего «расследования» Мюллер был вынужден был уйти в отставку. Стоит отметить, что его «расследование» обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 млн долларов.

Зато американская сторона действительно была уличена во вмешательстве в российские выборы. Мониторинг СМИ в единый день голосования 8 сентября, который проводил Роскомнадзор, выявил факты распространения в Google, Facebook и YouTube политической рекламы, хотя это прямо запрещено российским законодательством, и западные интернет-гиганты были об этом несколько раз предупреждены.