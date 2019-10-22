В зону операции Турции против курдов-террористов в САР вводятся военные РФ и Сирии

Сочи, 22 октября. Россия и Турция договорились, что со среды в зону турецкой операции против курдов-боевиков в Сирии вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам многочасовых переговоров главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Документ включает себя десять пунктов. В первую очередь, Москва и Анкара подтвердили «приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции». Страны также подтвердили решимость «бороться с терроризмом во всех его формах» в Сирии.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу курдских бандформирований и их вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции. Вывод боевиков должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября.

«С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы», — говорится в документе.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, российско-турецкие переговоры продолжались более пяти часов. В своих выступлениях для СМИ Путин и Эрдоган подчеркнули, что между Россией и Турцией существует полное взаимопонимание по ситуации на севере Сирии и борьбе с курдскими террористическими группировками.

Российский лидер особо отметил, что ситуация, которая сложилась в северной и восточной части Сирии в результате вмешательства внешних сил, привела к «резкому росту этноконфессиональных противоречий и сепаратистских настроений, которые искусственно подогревались со стороны». Таким дипломатически корректным образом Путин описал продолжающееся уже долгие годы вмешательство США, которые поставляли оружие курдским террористам в Сирии, несмотря на протесты Анкары.

Девятого октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов-террористов в северных районах Сирии, сообщала «Газета.ру». Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). 17 октября турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции.

В начале октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около тысячи американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке САР. В понедельник Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.