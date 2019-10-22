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Путин отметил, что важно не дать террористам воспользоваться действиями Турции в Сирии

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Путин отметил, что важно не дать террористам воспользоваться действиями Турции в СирииСочи, 22 октября. Важно не допустить, чтобы действиями Турции в Сирии воспользовались террористы. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на полях переговоров по вопросам сирийского урегулирования в Сочи. 

«Важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ1 (запрещена в России), чьи боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований и пытаются вырваться на свободу», — обратил внимание российский лидер. 

Сегодня в сочинской резиденции Бочаров Ручей главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели продолжительные переговоры по вопросам ситуации в Сирии. 

Главной темой встречи стала операция турецких ВС «Источник мира», направленная против курдских террористических формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ  заняли территории в восточной части САР. 

Де-факто курды не вели боевых действий против террористов, как это делали ВКС РФ и Сирийская рабская армия (САА), а предпочитали лишь «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории. Турция операцией намерена пресечь деятельность боевиков, чтобы защитить свои границы и установить мир в регионе, а также позволить сирийским беженцам вернуться на родину.

По итогам переговоров Путин сообщил, что во время переговоров Эрдоган подробно объяснил ему цели и задачи операции турецких Вооруженных сил против курдских террористических формирований в Сирии.

 

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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